Kulübedeki yeni isim Serdar Dayat - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kulübedeki yeni isim Serdar Dayat

Kulübedeki yeni isim

Kulübedeki yeni isim Serdar Dayat

’ın ardından son iki lig maçında yedek kulübesinde teknik adam olarak yer almıştı. Pro lisansı olmadığı için iki maçta görev yapabilen Göle’nin ardından karşılaşmasında , kulübede olacak.

'ın ardından son iki lig maçında yedek kulübesinde teknik adam olarak yer almıştı. Pro lisansı olmadığı için iki maçta görev yapabilen Göle'nin ardından karşılaşmasında , kulübede olacak. Dayat, sarı-lacivertlilerde Şenol Çorlu ile birlikte pro lisansı olan iki isimden biri.
  1. 18.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulübedeki yeni isim Serdar Dayat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN