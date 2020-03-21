Cenk Renda: Yoğun bakımda değilim, kontrol altındayım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yöneticiden koronavirüs açıklaması! Yoğun bakım...

: değilim, kontrol altındayım

Cenk Renda: Yoğun bakımda değilim, kontrol altındayım

'da koronavirüs belirtilerine rastlanan İdari Menajer , hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulayıp, " olduğum bilgisi doğru değil ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum" ifadesini kullandı.

Basketbol Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtisi tespit edildiği açıklanmıştı. Bu isimlerden birinin de takımın idari menajeri olduğu ve tutulduğu iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli yönetici, hesabından yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanlarken, donanımlı bir hastanede kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

Cenk Renda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince bilgilendirme yapılacaktır."

  1. 21.03.2020
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