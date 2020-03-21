Cenk Renda: Yoğun bakımda değilim, kontrol altındayım

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtisi tespit edildiği açıklanmıştı. Bu isimlerden birinin de takımın idari menajeri Cenk Renda olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli yönetici, Instagram hesabından yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanlarken, donanımlı bir hastanede kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

Cenk Renda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince bilgilendirme yapılacaktır."