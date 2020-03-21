Ümit Özat’tan Ali Koç’a sert eleştiri

Fenerbahçe'nin 2 senedir aldığı başarısız sonuçları yorumlayan Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ardından teknik direktör kariyerine devam eden Ümit Özat, sert eleştirilerde bulundu.

"ALİ KOÇ ALDIĞI OYUN YARISINI BİLE ALAMAZ"

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yaptığı maddi yardımların yeterli olmadığını söyleyen Özat, "Ali Koç tüm imkanlarını Fenerbahçe için seferber etti. Bu gerekli ama yeterli değil. Bunu tartışmak lazım. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u parası olduğu için değil, vizyonu olduğunu düşündükleri için seçti. Vizyoner olmanız güzel bir şey ama onu aksiyona dönüştürmek maharet ister, sabır ister ve ekip ister. Saha sonuçları gelmediği zaman tepki alırsınız. Ali Koç'un bir yönetim ekibi olduğunu düşünmüyorum, futbol ekip işidir. Ali Koç'u yöneticiliği zamanından tanıdığım ve yaşadığım olaylardan dolayı bu yaşananlar bana sürpriz gelmiyor. Kendisinin agresifliği takımda özgüven kaybı yaratıyor adeta kendini yok et düğmesine basmış gibi. Fireni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Gelecek sezon Ali Koç'un 3. yılı ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz." İdadelerini kullandı.

"ERSUN YANAL'DA LİDERLİK VASFI YOK"

Ümit Özat'ın hedefinde Ersun Yanal tercihi de vardı. Özat, "Ersun Yanal tercih edildi ve geldi. Ersun Yanal'ın liderlik vasfı olmadığı için orayı Emre Belözoğlu ile kapatmaya çalıştılar. Emre, Türk futbolun gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcularından bir tanesi. Siz, Emre'den teknik direktör olarak, futbolcu olarak, sportif direktör olarak, idari menajer olarak yararlanabilirsiniz ama siz teknik olarak 3-5 yıl önce gönderdiğiniz adamdan teknik olarak yararlanmanız sağlıklı bir karar değil. 39 yaşındaki Emre, 32 yaşındaki Emre'den daha mı iyi? Fenerbahçe'de Vedat'ı ve stoperleri çıktığımızda geri kalan oyuncuların büyük çoğunluğu orta saha. O kadar stoper transfer edildi fakat hala stoperde Jailson oynuyor. Siz bütün paranızı Fenerbahçe için harcadınız ama bazen bu da yetmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Hastalık sadece ülkemiz için değil tüm dünya için kötü bir şey fakat bu süreci Fenerbahçe iyi değerlendirmeli."

ÜMİT ÖZAT'TAN ZORLU GÖNDERMESİ

Bu sezon çok büyük gündem yaratan konulardan biri de Ali Koç'un Nihat Özdemir ile olan görüşmesiydi. Ümit Özat konu hakkında,"Ali Koç'un bir açıklaması vardı. Ali Koç, "Biz kazanınca maçın hakemi 1-2 hafta maç alamıyor" demişti. Kuüplerin haklarını istemeleri çok doğal. Bunu görüşeceğiniz yer TFF'nin makamıdır. Bu görüşmeyi siz Zorlu'da yaparsanız haklıyken haksız duruma düşersiniz. Bazı şeyleri de insanlara inandıramazsınız. TFF'de Fenerbahçeli başkan olduğunda en çok problemi Fenerbahçe ile yaşıyorlar bunun sebebini çözemedim. Aziz Yıldırım - Mehmet Ali Aydınlar dönemi, Ali Koç-Nihat Özdemir dönemi gibi... Türk futbolu adına toplantılar oluyor, toplantılarda konuşması gereken isim Hamit Altıntop fakat en az konuşan isim Hamit Altıntop. Umarım Türk futbolu en kısa sürede istenilen seviye gelir." dedi.