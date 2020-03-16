Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gözdesi koronavirüse yakalandı!

'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü 'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam 'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.

'nin adayları arasında yer aldığı öne sürülen ve 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana ekibi Flamengo'yu çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör 'un koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili resmi açıklama Flamengo tarafından yapıldı.
Test sonuçlarının zayıf olduğu belirtilen açıklamada sonuçların bir daha kontrol edildiği vurgulandı. Flamengo sağlık ekibi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen deneyimli çalıştırıcının durumunun stabil olduğu belirtildi. Kulüp yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan salgınla mücadele noktasında kararlılığını vurgularken profesyonel takım ve alt yaş takımlarının antrenmanlarının bir haftalığına durdurulduğu açıklandı. Oyuncuların, Jesus dışında teknik heyetin test sonuçları ise negatif çıktı.

ADI FENERBAHÇE'YLE ANILMIŞTI
Deneyimli teknik direktörün adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Jorge Jesus'u takımın başında görmek istediklerini belirten yorumlar yapmışlardı.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 00:18
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