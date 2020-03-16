Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı!
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen ve 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili resmi açıklama Flamengo tarafından yapıldı.
Test sonuçlarının zayıf olduğu belirtilen açıklamada sonuçların bir daha kontrol edildiği vurgulandı. Flamengo sağlık ekibi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen deneyimli çalıştırıcının durumunun stabil olduğu belirtildi. Kulüp yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan salgınla mücadele noktasında kararlılığını vurgularken profesyonel takım ve alt yaş takımlarının antrenmanlarının bir haftalığına durdurulduğu açıklandı. Oyuncuların, Jesus dışında teknik heyetin test sonuçları ise negatif çıktı.
ADI FENERBAHÇE'YLE ANILMIŞTI
Deneyimli teknik direktörün adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Jorge Jesus'u takımın başında görmek istediklerini belirten yorumlar yapmışlardı.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 00:18
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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