Koronavirüsü yendiler! İşte Çin Ligi'nin başlama tarihi

Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının hızla azalmasının ardından kararını verdi.

Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak koronavirüs salgınının ülkeyi derinden vurması nedeniyle süresiz ertelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verildi.

Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verilecek.



"ÇİNLİLER YETKİLİLERİN TALİMATINI İZLEDİ, VİRÜSÜ YENDİ"

Şimdi her şey yolunda. İnsanları teraslarda, restoranlarda maskesiz olarak görebilirsiniz. 1 ay öncesine kadar sokaklarda kimse yoktu. Sadece polis ve ambulans vardı. Çinliler, herkes virüs kendisine bulaşmış gibi dikkat ederek yetkililerin tüm tavsiyelerine uydular. Böylelikle salgını yendiler. Evde kaldılar. Bu konuda polisler de ciddi önlemler aldı. Eğer kuralları ihlal ediyorsanız sınır dışı ediliyorsunuz.