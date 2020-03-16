Koronavirüsü yendiler! İşte Çin Ligi'nin başlama tarihi
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti'nde ülke yavaş yavaş normale dönüyor. Çin Futbol Federasyonu ertelenen ligin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verdi.
Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının hızla azalmasının ardından kararını verdi.
Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak koronavirüs salgınının ülkeyi derinden vurması nedeniyle süresiz ertelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verildi.
Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verilecek.
"ÇİNLİLER YETKİLİLERİN TALİMATINI İZLEDİ, VİRÜSÜ YENDİ"
Şimdi her şey yolunda. İnsanları teraslarda, restoranlarda maskesiz olarak görebilirsiniz. 1 ay öncesine kadar sokaklarda kimse yoktu. Sadece polis ve ambulans vardı. Çinliler, herkes virüs kendisine bulaşmış gibi dikkat ederek yetkililerin tüm tavsiyelerine uydular. Böylelikle salgını yendiler. Evde kaldılar. Bu konuda polisler de ciddi önlemler aldı. Eğer kuralları ihlal ediyorsanız sınır dışı ediliyorsunuz.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Koronavirüsü yendiler! İşte Çin Ligi'nin başlama tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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