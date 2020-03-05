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05 Mart 2020, Perşembe
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'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu!

İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu!

Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronavirüsü Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu. r faaliyetleri durdurulduğu öğrenildi.

Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 11:20
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