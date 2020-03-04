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04 Mart 2020, Çarşamba
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'tan koronavirüs tepkisi

Jürgen Klopp'tan koronavirüs tepkisi

maçının ardından koronavirüs tehlikesiyle ilgili bir soruya cevap veren Teknik Direktörü Klopp, bu konudaki görüşlerinin bir önemi olamayacağını vurguladı. Klopp, "Bir antrenörünün söylediklerinin ne önemi var?" ifadelerini kullandı.

Menajeri , koronavirüs ile ilgili üst üste gelen soruların ardından tepki gösterdi.

Kendi fikrinin önemsiz olduğunu söyleyen Alman hoca, "Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri, ciddi bir şey için menajerinin fikrine önem verilmesi. Bunu anlamıyorum. Ünlü insanların virüs ile ilgili ne dediği önemsiz, benim bilgisiz insanların ne dediği önemsiz. Bu işin uzmanları insanlara 'şunu yapın, şunu yapmayın' diyecekler ve her şeyi iyi ya da kötü olacak. bunu diyemez. Ben politikadan, koronavirüsten anlamam. Neden bana soruyorsunuz ki? Ben beyzbol şapkası takan, kötü tıraşlı bir adamım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle son olarak Serie A'da 25. haftadan 4 maç, 26. haftadan 6 müsabaka, 'nda ise 2 maç ertelenmişti.

  1. 04.03.2020
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