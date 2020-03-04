Jürgen Klopp'tan koronavirüs tepkisi

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, koronavirüs ile ilgili üst üste gelen soruların ardından tepki gösterdi.

Kendi fikrinin önemsiz olduğunu söyleyen Alman hoca, "Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri, ciddi bir şey için futbol menajerinin fikrine önem verilmesi. Bunu anlamıyorum. Ünlü insanların virüs ile ilgili ne dediği önemsiz, benim bilgisiz insanların ne dediği önemsiz. Bu işin uzmanları insanlara 'şunu yapın, şunu yapmayın' diyecekler ve her şeyi iyi ya da kötü olacak. Teknik direktörler bunu diyemez. Ben politikadan, koronavirüsten anlamam. Neden bana soruyorsunuz ki? Ben beyzbol şapkası takan, kötü tıraşlı bir adamım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle son olarak Serie A'da 25. haftadan 4 maç, 26. haftadan 6 müsabaka, İtalya Kupası'nda ise 2 maç ertelenmişti.