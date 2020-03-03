Cenk Tosun'dan kötü haber!
İngiltere'de Crystal Palace forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, antrenmanda dizinden sakatlandı. The Athletic'in haberine göre 28 yaşındaki golcü EURO 2020'yi kaçırabilir.
Everton'dan devre arası Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi.
The Athletic'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.
Tecrübeli futbolcu EURO 2020'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 01:01
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