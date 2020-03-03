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03 Mart 2020, Salı
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'dan kötü haber!

Cenk Tosun'dan kötü haber!

'de forması giyen milli futbolcumuz , antrenmanda dizinden sakatlandı. 'in haberine göre 28 yaşındaki golcü 'yi kaçırabilir.

Everton'dan devre arası 'a kiralanan milli futbolcu 'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.

Tecrübeli futbolcu 'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.

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  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 01:01
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