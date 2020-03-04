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04 Mart 2020, Çarşamba
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'a Polonya'dan talip çıktı!

Arda Turan'a Polonya'dan talip çıktı!

'le yollarını ayırdıktan sonra 'a döneceği konuşulan ancak gerçekleşmeyen için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın 'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.

Bu sezonun devre arasında formasını giydiği 'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kış döneminde son güne kadar 'a transfer olmayı bekleyen Arda Turan, sarı - kırmızılı kulübün başkanı 'den veto gelince sözleşmesinin devam ettiği 'ya geri dönmüştü.

Polonya basınının iddiasına göre , Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.


  1. 04.03.2020
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