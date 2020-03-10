Arda Turan halı sahadaki görüntülerine cevap verdi
Arda Turan'ın halı sahada futbol oynadığı görüntüler ortaya çıkmış ve bu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Becerebilene tavsiye ederim'' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden Arda Turan, transfer döneminde Galatasaray'a gitmek istemiş ancak, sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilmişti. Barcelona ile sözleşmesi devam eden ancak takımla çalışmalara katılamayan deneyimli futbolcunun halı sahadaki görüntüleri dikkat çekmişti.
Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden halı sahada görüntülenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
''BECEREBİLEBENE TAVSİYE EDERİM''
Halı sahada görüntülenmesiyle ilgili Arda Turan'ın paylaşımı: "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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