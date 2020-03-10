Arda Turan halı sahadaki görüntülerine cevap verdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Arda Turan böyle açıkladı! ''Becerebilene...''

halı sahadaki görüntülerine cevap verdi

Arda Turan halı sahadaki görüntülerine cevap verdi

'ın halı sahada futbol oynadığı görüntüler ortaya çıkmış ve bu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Becerebilene tavsiye ederim'' dedi.

ekiplerinden Medipol 'le olan sözleşmesini fesheden , döneminde 'a gitmek istemiş ancak, sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilmişti. ile sözleşmesi devam eden ancak takımla çalışmalara katılamayan deneyimli futbolcunun halı sahadaki görüntüleri dikkat çekmişti.

Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden halı sahada görüntülenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

''BECEREBİLEBENE TAVSİYE EDERİM''
Halı sahada görüntülenmesiyle ilgili Arda Turan'ın paylaşımı: "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda Turan halı sahadaki görüntülerine cevap verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN