Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor

Şili'de yaşayan Mario Salas, Alianza Lima kulübüyle anlaşmaya varmasına rağmen Peru'ya giderek henüz sözleşme imzalayamadı. Alianza Lima yönetimi ise bu sorun nedeniyle farklı bir formül buldu. Mario Salas online teknik direktör olarak işe başladı. Peru'da ülke sınırları açılana kadar Mario Salas, internet üzerinden online olarak takımla iletişime geçerek görevini bu şekilde başlayacak. Peru basını, Mario Salas'ın dünyada ilk online teknik direktör olduğunu yazdı.





Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İtalya'da tüm liglerde maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi. İngiltere Premier Ligi'inde de maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi. İspanya'da önümüzdeki 2 hafta maçların ertelendiği ve ardından duruma bakılacağı açıklandı.



Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları da ertelendi.