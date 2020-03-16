Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor
Bütün dünyada olumsuz etkiler yaratan koronavirüs salgını futbolda ilginç yollar açmaya başladı. Peru kulübü Alianza Lima'nın yeni teknik direktörü Mario Salas, ülke sınırlarının kapatılması sebebiyle Peru'ya gidemediği için Şili'de kaldı ve henüz göreve başlayamadı.
Şili'de yaşayan Mario Salas, Alianza Lima kulübüyle anlaşmaya varmasına rağmen Peru'ya giderek henüz sözleşme imzalayamadı. Alianza Lima yönetimi ise bu sorun nedeniyle farklı bir formül buldu. Mario Salas online teknik direktör olarak işe başladı. Peru'da ülke sınırları açılana kadar Mario Salas, internet üzerinden online olarak takımla iletişime geçerek görevini bu şekilde başlayacak. Peru basını, Mario Salas'ın dünyada ilk online teknik direktör olduğunu yazdı.
Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İtalya'da tüm liglerde maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi. İngiltere Premier Ligi'inde de maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi. İspanya'da önümüzdeki 2 hafta maçların ertelendiği ve ardından duruma bakılacağı açıklandı.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları da ertelendi.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 21:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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