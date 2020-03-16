Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor

Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor

Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor

Bütün dünyada olumsuz etkiler yaratan koronavirüs salgını futbolda ilginç yollar açmaya başladı. kulübü 'nın yeni teknik direktörü , ülke sınırlarının kapatılması sebebiyle Peru'ya gidemediği için Şili'de kaldı ve henüz göreve başlayamadı.

Şili'de yaşayan , kulübüyle anlaşmaya varmasına rağmen 'ya giderek henüz sözleşme imzalayamadı. Alianza Lima yönetimi ise bu sorun nedeniyle farklı bir formül buldu. Mario Salas online olarak işe başladı. Peru'da ülke sınırları açılana kadar Mario Salas, üzerinden online olarak takımla iletişime geçerek görevini bu şekilde başlayacak. Peru basını, Mario Salas'ın dünyada ilk online teknik direktör olduğunu yazdı.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan 'da tüm liglerde maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi. 'inde de maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi. 'da önümüzdeki 2 hafta maçların ertelendiği ve ardından duruma bakılacağı açıklandı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları da ertelendi.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 21:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolda bu da oldu! Takımı internetten yönetiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN