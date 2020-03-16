Koronavirüse yakalanan Daniele Rugani'den flaş açıklama! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Koronavirüse yakalanan 'den flaş açıklama!

Koronavirüse yakalanan Daniele Rugani'den flaş açıklama!

'ta forma giyen ve Serie A'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen , sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Serie A'da yeni tip (Kovid-19) tespit edilen futbolcu olarak kayıtlara geçen Juventuslu , hastalığıyla ilgili konuştu.

İzole olarak bulunduğu odada kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Rugani, "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" dedi.

Günlerini dizi izleyerek geçirdiğini dile getiren İtalyan futbolcu, "Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Herkes gibi dizi izliyorum. Netflix izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'ye bakıyorum. Mishap'ı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı son olarak 24 bin 747'ye çıkarken, ölü sayısının 1809'u bulduğu açıklanmıştı.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 20:07
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