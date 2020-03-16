Koronavirüse yakalanan Daniele Rugani'den flaş açıklama!
Juventus'ta forma giyen ve Serie A'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Daniele Rugani, sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen futbolcu olarak kayıtlara geçen Juventuslu Daniele Rugani, hastalığıyla ilgili konuştu.
İzole olarak bulunduğu odada kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Rugani, "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" dedi.
Günlerini dizi izleyerek geçirdiğini dile getiren İtalyan futbolcu, "Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Herkes gibi dizi izliyorum. Netflix izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'ye bakıyorum. Mishap'ı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı son olarak 24 bin 747'ye çıkarken, ölü sayısının 1809'u bulduğu açıklanmıştı.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 20:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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