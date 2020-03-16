Juventus'tan Ronaldo'ya sözleşme uzatma teklifi! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Ronaldo'ya sürpriz teklif! 39 yaşına kadar...

'tan Ronaldo'ya sözleşme uzatma teklifi!

Juventus'tan Ronaldo'ya sözleşme uzatma teklifi!

2018 yılında 'den 'a transfer olan 'ya İtalyan kulübünden sözleşme uzatma teklifi geleceği iddia edildi. Portekizli yıldız teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar, Juventus forması giyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen 'ya 2022'de sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifi geleceği öne sürüldü. Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

İTALYA'YA DÖNEMEDİ

Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.

haberin devamı

  1. 16.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus'tan Ronaldo'ya sözleşme uzatma teklifi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN