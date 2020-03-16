Juventus'tan Ronaldo'ya sözleşme uzatma teklifi!
2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya İtalyan kulübünden sözleşme uzatma teklifi geleceği iddia edildi. Portekizli yıldız teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar, Juventus forması giyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya 2022'de sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifi geleceği öne sürüldü. Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.
İTALYA'YA DÖNEMEDİ
Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.
- 16.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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