5 ay önce emekli olmuştu! Tim Howard futbola geri döndü
Avrupa'nın çeşitli takımlarında forma giyen ABD'li file bekçisi Tim Howard 5 ay önce futbolu bırakmıştı. 40 yaşındaki kaleci Memphis 901 takımıyla futbola geri döndü.
Bir dönem Manchester United ile Everton formaları giyen ve 5 ay önce emekli olan ABD'li kaleci Tim Howard, Amerikan İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Memphis 901'de futbola döndü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki kalecinin ayrıca kulüpte sportif direktör olduğu belirtildi. Kulüpte hissesi de bulunan Tim Howard yaptığı açıklamada, "Ekim ayında emekli olduğumdan beri futbola olan bağlılığım arttı. Kazanma duygusu beni devam etmeye itti. Futbol oynamayı ve mücadele etmeyi çok seviyorum, bu bana ikisini de yapma fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli file bekçisi, Manchester United ve Everton formalarını toplamda 491 kez giymişti. 2016 yılında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Colorado Rapids'e transfer olan Howard, Ekim 2019'da emekli olmuştu.
- 05.03.2020
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5 ay önce emekli olmuştu! Tim Howard futbola geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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