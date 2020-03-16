Koronavirüse yakalanan Ezequiel Garay'ın eşinden yürek burkan paylaşım
Çin'in Wuhan kentinden başlayan koronavirüs, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yıldız futbolcunun eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.
İspanya La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay, koronavirüse yakalanmıştı. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullanmıştı.
Kötü haberin ardından Garay'ın eşi sosyal medya hesabından yürekleri burkan bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım...
Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 17:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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