Koronavirüse yakalanan Ezequiel Garay'ın eşinden yürek burkan paylaşım - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Koronavirüse yakalanan 'ın eşinden yürek burkan paylaşım

Koronavirüse yakalanan Ezequiel Garay'ın eşinden yürek burkan paylaşım

'in Wuhan kentinden başlayan koronavirüs, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.  takımlarından 'da forma giyen 'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yıldız futbolcunun eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.

İspanya takımlarından 'da forma giyen , koronavirüse yakalanmıştı. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullanmıştı.

Kötü haberin ardından Garay'ın eşi sosyal medya hesabından yürekleri burkan bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...

Garay, 'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 17:53
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