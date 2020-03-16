Koronavirüse yakalanan Ezequiel Garay'ın eşinden yürek burkan paylaşım

İspanya La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay, koronavirüse yakalanmıştı. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullanmıştı.

Kötü haberin ardından Garay'ın eşi sosyal medya hesabından yürekleri burkan bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...

Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu.