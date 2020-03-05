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05 Mart 2020, Perşembe
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Futbol ve Xanthi'ye puan silme cezası

Yunanistan Futbol Disiplin Kurulu PAOK ve Xanthi'ye puan silme cezası

Futbol , transferde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle ve Xanthi'nin cezasını açıkladı. İki kulüp de puan silme cezası aldı. Disiplin Kurulu, PAOK'a -7, Xanthi'ye ise -12 puan silme cezası verdi.

'da transferde usülsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 'na sevk edilen ile Xanthi hakkındaki karar verildi. Yunanistan hükümeti oylama sonucu küme düşürme cezasını kaldırırken, PAOK ile Xanthi kulübüne puan silme cezası geldi.

PAOK'UN 7 PUANI SİLİNDİ

Disiplin Kurulu, play-off öncesinde PAOK'a -7, Xanthi'ye ise -12 puan silme cezası verdi. Buna göre 66 puanla lider durumda. PAOK 52 puanla ikinci, ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Olympiakos, PAOK'un sahibi olan Ivan Savvides'in yeğeni Ioannis Kalpazidis'e ait RFA şirketi üzerinden 2014/15'te PAOK'un 7 transferdeki 1.7 milyon euro'nun bu şirketten geldiği ve vergi kaçırma gerekçesiyle bu yolun izlendiğini iddia ederek dava açtı.

Dava sonrasında hükümet tarafından Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi; 3'e karşı 2 oyla, PAOK ve Xanthi'nin mülkiyetlerinin ortak olduğunu belirtip, lisanslarının iptal edilerek küme düşmelerini talep etti. Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi, Xanthi ve PAOK'un ligden ihracı konusunda görüş birliğine varırken, dosya şimdi Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Olympiakos 66
2- PAOK 52 (-7)
3- AEK Atina 51
4- Panathinaikos 44
5- Aris Saloniki 34
6- OFI 34
7- Atromitos 32
8- 30
9- AE Larissa 30
10- Lamia 27
11- Volos NFC 27
12- Xanthi 18 (-12)
13- Panaitolikos 17
14- Panionios 11

  1. 05.03.2020
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