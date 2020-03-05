Yunanistan Futbol Disiplin Kurulu PAOK ve Xanthi'ye puan silme cezası
Yunanistan Futbol Disiplin Kurulu, transferde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle PAOK ve Xanthi'nin cezasını açıkladı. İki kulüp de puan silme cezası aldı. Disiplin Kurulu, PAOK'a -7, Xanthi'ye ise -12 puan silme cezası verdi.
Yunanistan'da transferde usülsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen PAOK ile Xanthi hakkındaki karar verildi. Yunanistan hükümeti oylama sonucu küme düşürme cezasını kaldırırken, PAOK ile Xanthi kulübüne puan silme cezası geldi.
PAOK'UN 7 PUANI SİLİNDİ
Disiplin Kurulu, play-off öncesinde PAOK'a -7, Xanthi'ye ise -12 puan silme cezası verdi. Buna göre Olympiakos 66 puanla lider durumda. PAOK 52 puanla ikinci, AEK ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
Olympiakos, PAOK'un sahibi olan Ivan Savvides'in yeğeni Ioannis Kalpazidis'e ait RFA şirketi üzerinden 2014/15'te PAOK'un 7 transferdeki 1.7 milyon euro'nun bu şirketten geldiği ve vergi kaçırma gerekçesiyle bu yolun izlendiğini iddia ederek dava açtı.
Dava sonrasında hükümet tarafından Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi; 3'e karşı 2 oyla, PAOK ve Xanthi'nin mülkiyetlerinin ortak olduğunu belirtip, lisanslarının iptal edilerek küme düşmelerini talep etti. Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi, Xanthi ve PAOK'un ligden ihracı konusunda görüş birliğine varırken, dosya şimdi Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Olympiakos 66
2- PAOK 52 (-7)
3- AEK Atina 51
4- Panathinaikos 44
5- Aris Saloniki 34
6- OFI 34
7- Atromitos 32
8- Asteras Tripolis 30
9- AE Larissa 30
10- Lamia 27
11- Volos NFC 27
12- Xanthi 18 (-12)
13- Panaitolikos 17
14- Panionios 11
- 05.03.2020
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Yorum
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