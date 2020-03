Cedi Osman'dan koronavirüs yorumu: Evden çıkamıyoruz

NBA'de ülkemizi temsil eden Cedi Osman'dan koronavirüs açıklaması geldi.

S Sport'a konuşan Cedi Osman, ''Ligin ertelenmesi bizi çok etkiledi..Evden çıkamıyoruz. 12 gün önce Utah Jazz'le karşı karşıyaya gelmiştik NBA maçında.Pazartesi gününe kadar evde kalmamız söylendi.Herkes takımda sağlıklı durumda. Gelecek planlarını bekliyoruz ama herkes çok fazla etkilendi bu durumdan '' şeklinde konuştu.

JB Bickerstaff'ın genç oyuncular üzerindeki pozitif etkisi olduğunu söyleyen Cedi, ''Ben kendisiyle bu sene tanıştım. Genç oyuncularla yardımcı antrenörken bile oturup tek tek sohbet ediyordu. Antrenör olduktan sonra o ilişkiler daha çok güçlendi. En güzel özellikte arkadaş olarak konuşuyoruz ve bazı olaylarda değiştirilmesine yönelik biz oyuncuların verdiği tüm fikirleri değerlendirip onları değiştiriyor,bizim isteğimiz üzerine.Çok güzel ve pozitif bir enerjisi var özellikle genç oyuncular karşı.'' dedi.

Kariyeri hakkında ise ''İlk senemde şampiyonluğa oynayan bir takımda bulundum, ikinci ve üçüncü senemde şampiyonluğun dışında yepyeni bir takımdayım şimdi. Çok genç bir takımız. Bu benim için şu anlamda çok iyi oldu daha fazla süre almaya başladım ve daha fazla sorumluluk elde ettim özellikle ikinci senemde. Bu sene rolümde değişti,geçen seneye göre daha farklı ama yinede her şey çok güzel bir tecrübe oluyor. Şu an her şey çok güzel gidiyor.'' İfadeler kullandı.

''MİLLİ FORMA HER ŞEYDEN ÖNEMLİ''

A Milli Takımda ki yeni jenerasyona değinen NBA'deki temsilcimiz ''Milli Takımla iyi bir jenerasyon yakaladık.Ben elimden geldiği kadarıyla katkı veriyorum ve her zamanda vereceğim. Bir an önce Milli Takım maçları gelsede takım arkadaşlarımla beraber olsam ve oynasam. Milli Takımda ki beraberlilik çok farklı. Milli takımda beraber olduğumuz yazlar çok özlüyorum. Milli forma her şeyden daha önemli. Korona virüs yüzünden belli değil ne zaman oynayacağımız. Umarım bir an önce geçer ve birlikte oynarız.'' dedi.

KORONAVİRÜSE HERKESİN DİKKAT ETMESİ LAZIM

Korona virüs hakkında ise ''Bizim elimizden gelen tek şey doktorların ve bilim adamların dediklerine uymak. Bu olayda sadece benim veya sizin dikkat etmeniz gerekmiyor herkesin dikkat etmesi lazım. Çok fazla panik yapmayalım ve doktorları dikkate alalım. Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz.