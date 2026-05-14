Galatasaray Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri: Bazen beni gıcık ediyor ama...

Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri: Bazen beni gıcık ediyor ama...

Trendyol Süper Lig'de sezonu üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 17:21
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri: Bazen beni gıcık ediyor ama...

Trendyol Süper Lig'de sezonu üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARA'NIN AÇIKLAMALARI

"İNANILMAZ BİR SEZON OLDU"

"Benim için çok özel bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya Milli Takımı'na çağrıldım. Hem takım için hem de bireysel olarak inanılmaz bir sezon oldu. Özellikle Juventus maçı inanılmazdı ama ben biraz farklı bakıyorum. İyi bir maç çıkarıp milli takıma çağrıldım fakat 13 maç içerisinde 1 gol atabildim. Bu bence yetersiz. Kendimden daha fazlasını bekliyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz. Kendim de daha iyi oynamak istiyorum."

"ATLETICO MADRID MAÇINDAN SONRA UYUYAMADIM"

"Atletico Madrid maçında kaçırdığım pozisyondan sonra uyuyamadım. Kendimden çok talepkar bir insanım. Daha fazlasını istiyorum. Daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm pozisyondan biri. Tekrar olmaması için çalışmaya devam etmek gerekiyor."

"OSIMHEN BAZEN BENİ GICIK EDİYOR AMA..."

"Osimhen'i çok seviyorum. Bazen beni gıcık ediyor ama inanılmaz bir insan."

"6 VEYA 8 NUMARA OYNAMAYI TERCİH EDERİM ÇÜNKÜ..."

"6 veya 8 numara oynamayı tercih ederim çünkü topa daha çok dokunuyorum. Takıma yardımcı olacaksam stoper olarak da oynarım."

"Taraftarlara söz verebilirim, önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım."

