CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 13:53
Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

İKİ KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.

Süper Lig'de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim
Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Kazakistan'da Başkan Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi Nişanı takdim edildi | "Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine...
F.Bahçe bombayı patlatıyor! O tarihte son maçına çıkacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı! 13:35
Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! 12:40
F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim 12:39
Trabzonspor'da Muçi etkisi! Trabzonspor'da Muçi etkisi! 11:57
"Atina'da bir basketbol şöleni olacak" "Atina'da bir basketbol şöleni olacak" 11:53
"Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor" "Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor" 11:29
Daha Eski
Beşiktaş ile Ç.Rizespor ligde 48. randevuda Beşiktaş ile Ç.Rizespor ligde 48. randevuda 11:29
Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... 10:53
FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı 10:53
Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri 10:45
Girona - Real Sociedad maçı bilgileri Girona - Real Sociedad maçı bilgileri 10:32
Süper Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'de son hafta heyecanı! 10:29