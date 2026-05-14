Fenerbahçe'den flaş transfer atağı! Mevcut yönetim gelecek yönetime rapor bırakacak
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'dan çıkacak sonuç beklenirken öte yandan transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin 3 futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenilirken bu 3 futbolcu ile ilgili raporun göreve gelecek yeni yönetime teslim edileceği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 15:58
Bu doğrultuda sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe'de mevcut yönetimin Serhou Guirassy, Andrew Robertson ve Malang Sarr ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde seçimi kazanıp göreve gelecek yeni yönetime bu 3 oyuncu ile ilgili raporun mevcut yönetim tarafından teslim edileceği belirtildi.
