Beşiktaş Rize kafilesini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. 15 Mayıs Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede Oh Hyeon-gyu ve Felix Uduokhai yer almazken Beşiktaş, bu futbolcuların yer almama sebebini ise "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeongyu Oh'un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Ayrıca futbolcumuz Felix Uduokhai, eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekibimizden izin almış olup Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." İfadelerini kullanarak açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte açıklanan isimler dışında, Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz kadroda yer almadı.

