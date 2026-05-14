Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! İsmi Galatasaray ile anılıyordu
2025/26 sezonunun ilk yarısını Al-Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'de 2'nci yarısını ise Zenit'te geçiren Jhon Duran'ın ismi bir süredir transferde Galatasaray ile anılıyordu. Rus ekibinden son olarak Kolombiyalı futbolcu hakkında flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 12:44
Jhon Duran, Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi mağlup etmesi sonrası Davinson Sanchez'in paylaşımına alev emojisi bırakmış ve bu hareketi Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti.
22 yaşındaki futbolcunun son olarak Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını da beğenmesi, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların yeniden tepkisini toplamıştı.
Son olarak Jhon Duran'ın mevcut kulübü Zenit'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
"KİŞİSEL NEDENLERDEN DOLAYI..."
Rus kulübünün resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve Kolombiyalı forvet oyuncusu, kişisel nedenlerden dolayı kulüpten geçici bir süre ayrılması konusunda anlaşmaya vardı." İfadeleri yer aldı.
Zenit, Jhon Duran'ın takıma dönüş tarihinin yakın zamanda duyurulacağını da ekledi.
