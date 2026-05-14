Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ederson'un yerine gelecek isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ederson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de kaleci arayışları hız kazandı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerden Brezilyalı file bekçisi yerine gündemine aldığı ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 12:39
6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkan adayı olduğu Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'na gidecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde değiştirecek.

Neredeyse tüm bölgelere takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden biriyse kaleci transferi...

Sarı-lacivertliler, sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Ederson'dan istediği katkıyı alamadı.

Gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Ederson'un yerine takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Yunanistan'da buldu.

EDERSON'UN YERİNE TZOLAKIS

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis ile ilgileniyor.

Haberde Yunan kaleciyle sarı-lacivertlilerin dışında çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin transfer şartlarını konuşmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki file bekçisi için 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapabileceği vurgulandı.

Olympiakos'un Tzolakis'i satmak istemediği ancak 1.93 boyundaki kaleciye olan yoğun ilgi sebebiyle takımda tutmanın zor olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA DEVLEŞMİŞTİ

Konstantinos Tzolakis, 2023/24 sezonu Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan ve penaltılara giden maçta 3 penaltı kurtararak takımını yarı finale taşımıştı. Yunan ekibi, o sezon Konferans Ligi'ni müzesine götürmüştü.

Tzolakis, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 42 maçta kalesinde 34 gol görürken, 23 maçta kalesini gole kapattı. Yunan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki file bekçisinin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

