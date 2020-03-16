Galatasaraylı Ömer Bayram'dan koronavirüs açıklaması!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Süper Lig'de de etkisini göstermiş ve 26. haftanın seyircisiz oynanmasına neden olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram, resmi instagram hesabından koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray'dan Ömer Bayram, koronavirüs salgını ve Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlığa ilişkin bir açıklamada bulundu
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ömer, "Tüm Dünyada yayılan bu virüse karşı hepimiz bilinçli ve tedbirli olmalıyız. Evden çıkmamaya ve temizliğe önem vermeliyiz. Yetkililerden başka hiçbir açıklamayı dikkate almamalısınız. Bu ortamda futboldan çok daha önemli şeyler olduğunu yine hatırlama fırsatımız oldu." dedi.
Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Yaşadığım sakatlıktan sonra geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." sözlerini kullandı.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 02:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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