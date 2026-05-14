Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bu hamleler çok konuşulur
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızının transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:43
Transfer politikasını bu doğrultuda şekillendiren yönetim, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da birçok dünya yıldızını takıma kazandırmayı hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse stoper transferi...
Galatasaray, savunmanın ortası için iki dünya yıldızı ismi gündemine aldı.
VAN DIJK VE RÜDIGER'E YAKIN TAKİP
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Virgil van Dijk ve Antonio Rüdiger'in durumunu yakından takip ediyor.
Liverpool'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Van Dijk'ın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger ise sezon sonu serbest kalacak.
