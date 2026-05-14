CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama

MKE Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA), MKE Ankaragücü, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK’ya 3’er dönem transfer yasağı verdiğine ilişkin haberlerin ardından MKE Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz hakkında, futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır. Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları ise, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek cezalardır” denildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 14:43
MKE Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, FIFA tarafından verilen '3 dönem transfer yasağı' haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Değerli Taraftarlarımız ve Kamuoyunun Dikkatine, "Kulübümüz hakkında, futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır. Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları ise, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek nitelikte olup, bugün kamuoyuna yansıyan süreç de bu kapsamdaki dosyalardan biridir. Kulübümüz, gerek Gaetan Laura dosyası gerekse ulusal kulüp lisans kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin diğer alacaklılarla yürütülen süreçlerde gerekli görüşmeleri sürdürmekte; birçok dosyada mutabakat sağlanmış bulunmaktadır. Kalan süreçlere ilişkin olarak da Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını ve sürdürülebilirliğini gözeterek sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmektedir. Ne var ki bazı medya organlarının, süreci kamuoyuna eksik ve yanıltıcı şekilde aktararak kulübümüzü yıpratmaya ve gündemi olduğundan farklı göstermeye yönelik yayınlar yaptığı üzülerek görülmektedir. Kulübümüzle ilgili gelişmelere ilişkin doğru ve resmi bilgilendirmelerin yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacağını önemle hatırlatırız. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan ve spekülatif nitelik taşıyan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Kazakistan'da Başkan Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi Nişanı takdim edildi | "Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması!
Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı! 13:35
Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! 12:40
F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim 12:39
Trabzonspor'da Muçi etkisi! Trabzonspor'da Muçi etkisi! 11:57
"Atina'da bir basketbol şöleni olacak" "Atina'da bir basketbol şöleni olacak" 11:53
"Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor" "Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor" 11:29
Daha Eski
Beşiktaş ile Ç.Rizespor ligde 48. randevuda Beşiktaş ile Ç.Rizespor ligde 48. randevuda 11:29
Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... 10:53
FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı 10:53
Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri 10:45
Girona - Real Sociedad maçı bilgileri Girona - Real Sociedad maçı bilgileri 10:32
Süper Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'de son hafta heyecanı! 10:29