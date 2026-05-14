MKE Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, FIFA tarafından verilen '3 dönem transfer yasağı' haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Değerli Taraftarlarımız ve Kamuoyunun Dikkatine, "Kulübümüz hakkında, futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır. Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları ise, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek nitelikte olup, bugün kamuoyuna yansıyan süreç de bu kapsamdaki dosyalardan biridir. Kulübümüz, gerek Gaetan Laura dosyası gerekse ulusal kulüp lisans kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin diğer alacaklılarla yürütülen süreçlerde gerekli görüşmeleri sürdürmekte; birçok dosyada mutabakat sağlanmış bulunmaktadır. Kalan süreçlere ilişkin olarak da Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını ve sürdürülebilirliğini gözeterek sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmektedir. Ne var ki bazı medya organlarının, süreci kamuoyuna eksik ve yanıltıcı şekilde aktararak kulübümüzü yıpratmaya ve gündemi olduğundan farklı göstermeye yönelik yayınlar yaptığı üzülerek görülmektedir. Kulübümüzle ilgili gelişmelere ilişkin doğru ve resmi bilgilendirmelerin yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacağını önemle hatırlatırız. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan ve spekülatif nitelik taşıyan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü

Gaziantep FK

FIFA