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13 Mart 2020, Cuma
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taraftara kırgın

Rodrigues taraftara kırgın

Danışmanı Aksu: “ G.Saray maçında sahada olmayı çok istedi. Ancak sakattı!.. Eleştiriler onu üzdü”

Garry ve 'ın halkla ilişkiler danışmanı Eyüp Aksu, Radyospor'a konuştu. Aksu, Rodrigues'in sarı-lacivertli taraftarlara kırgın olduğunu belirterek, "Garry'nin sosyal medyada üstüne geliyorlar. Bu duruma çok üzüldü. maçında oynamayı çok istedi ancak sakatlığından ötürü oynayamadı. Taraftarlar biraz anlayışlı olmalı ve ona sahip çıkmalı" dedi. Aksu, Garry'nin kendisini çok iyi hissettiğini de kaydederek, "Muhtemelen bu hafta (yarın) sonradan oyuna girer." dedi.
  1. 13.3.2020
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