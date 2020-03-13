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13 Mart 2020, Cuma
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Artık kazanmalıyız

Artık kazanmalıyız

Yeni hoca gelene kadar takıma liderlik etme görevi verilen kaptan , antrenmanda yaptığı konuşmada arkadaşlarından 3 puan istedi.

Deplasmanda yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak 'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, 'nde dün yapılan idmanda dar alanda çift kale maçın yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları düzelen Simon Falette, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar da çift kalede yer aldı. Kaptan , antrenörler Zeki Murat Göle ve ile birlikte antrenman öncesi saha içinde oyuncularla bir toplantı yaparak, galibiyet istedi.

BUGÜN GİDİYORLAR

Bütün futbolcuların pürdikkat dinlediği tecrübeli futbolcu, ligde puan olarak geride kalsalar da kalan 9 haftada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, tüm maçları kazanmak için oynamaları gerektiğini hatırlattı. Sarı-lacivertliler, bugün Konya'ya gidecek. Hareket öncesi tesislerde son prova yapılacak. maçında sakatlanan Max Kruse ve sezonu daha önce kapatan Sadık'ın yanı sıra kart cezalısı , , ve kaleci Altay yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

  1. 13.3.2020
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