Artık kazanmalıyız
Yeni hoca gelene kadar takıma liderlik etme görevi verilen kaptan Emre Belözoğlu, antrenmanda yaptığı konuşmada arkadaşlarından 3 puan istedi.
Deplasmanda yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan idmanda dar alanda çift kale maçın yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları düzelen Simon Falette, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar da çift kalede yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu, antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel ile birlikte antrenman öncesi saha içinde oyuncularla bir toplantı yaparak, galibiyet istedi.
BUGÜN GİDİYORLAR
Bütün futbolcuların pürdikkat dinlediği tecrübeli futbolcu, ligde puan olarak geride kalsalar da kalan 9 haftada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, tüm maçları kazanmak için oynamaları gerektiğini hatırlattı. Sarı-lacivertliler, bugün Konya'ya gidecek. Hareket öncesi tesislerde son prova yapılacak. Denizli maçında sakatlanan Max Kruse ve sezonu daha önce kapatan Sadık'ın yanı sıra kart cezalısı Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Serdar Aziz ve kaleci Altay yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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