Fenerbahçe'nin hedefindeki Roger Schmidt PSV'de!
Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de adaylar arasında Roger Schmidt ismi geçiyordu. Sarı-lacivertlilerin hedefleri arasında bulunan Alman teknik adam, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin teknik aday listesinde bulunan Roger Schmidt, PSV ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler için çok ciddi bir aday olan deneyimli teknik adamın menajeri görüşmeler için İstanbul'a gelmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği Roger Schmidt'ten kötü haber geldi. 52 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 13:17
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Fenerbahçe'nin hedefindeki Roger Schmidt PSV'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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