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11 Mart 2020, Çarşamba
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'nin hedefindeki 'de!

Fenerbahçe'nin hedefindeki Roger Schmidt PSV'de!

Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden 'de adaylar arasında ismi geçiyordu. Sarı-lacivertlilerin hedefleri arasında bulunan Alman teknik adam, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'nin teknik aday listesinde bulunan , ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler için çok ciddi bir aday olan deneyimli teknik adamın menajeri görüşmeler için 'a gelmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği Roger Schmidt'ten kötü haber geldi. 52 yaşındaki teknik adam, ekiplerinden PSV ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 13:17
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