Fenerbahçe'nin hedefindeki Roger Schmidt PSV'de!

Fenerbahçe'nin teknik aday listesinde bulunan Roger Schmidt, PSV ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler için çok ciddi bir aday olan deneyimli teknik adamın menajeri görüşmeler için İstanbul'a gelmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği Roger Schmidt'ten kötü haber geldi. 52 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.