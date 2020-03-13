Boca, Isla için pusuda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Boca Isla için pusuda

Boca, Isla için pusuda

Boca, Isla için pusuda

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla için tehlikesi sürüyor. Arjantin ekibinin, ocak ayında da teklif yaptığı Şilili sağ beke ilgisinin devam ettiği, hatta tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla için tehlikesi sürüyor. Arjantin ekibinin, ocak ayında da teklif yaptığı Şilili sağ beke ilgisinin devam ettiği, hatta tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 31 yaşındaki Isla'nın 'den daha iyi bir öneri almaması halinde Boca'ya 'evet' diyeceği bildirildi. Sol bekte alternatif sıkıntısı yaşayan Kanarya bu durumda yeni sezon için sağ beke de takviye yapmak zorunda kalacak.
  1. 13.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boca, Isla için pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN