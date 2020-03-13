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13 Mart 2020, Cuma
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Tesislerde korona önlemi

Tesislerde korona önlemi

F.Bahçe'nin Samandıra'daki koronavirüs tehlikesine karşı alarma geçti. Oyuncular ve personele bilgilendirme yapılırken, girişlere sıvı dezenfektanlar konuldu. Tesisler ve takım otobüsü baştan aşağı dezenfekte edildi. Tüm birimlerden hijyen kurallarına harfiyen uyması istendi.

F.Bahçe'nin Samandıra'daki koronavirüs tehlikesine karşı alarma geçti. Oyuncular ve personele bilgilendirme yapılırken, girişlere sıvı dezenfektanlar konuldu. Tesisler ve takım otobüsü baştan aşağı dezenfekte edildi. Tüm birimlerden hijyen kurallarına harfiyen uyması istendi.
  1. 13.3.2020
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