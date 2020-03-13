Fenerbahçe ile Konyaspor 38. randevuda
Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor Süper Ligin 26. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Fenerbahçe rakibini 30 kez yenerken yeşil-beyazlılar ise sadece 4 ke maçtan galip ayrılan taraf oldu.
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
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