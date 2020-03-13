Eljif’i de korkuttu
İtalya'daki koronavirüs salgını Eljif Elmas'ı korkuttu. Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, Napoli'de oynayan eski Fenerli yıldızın tedirgin olduğunu belirterek, "Eljif'le sürekli görüşüyorum. Şu anda biraz korkmuş durumda. Genç bir çocuk. Ailesiyle birlikte İtalya'da. İtalyan gibi hissediyor ve tüm ülkenin kayıpları için de üzgün" diye konuştu.
- 13.3.2020
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