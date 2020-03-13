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13 Mart 2020, Cuma
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Eljif’i de korkuttu

Eljif’i de korkuttu

'daki koronavirüs salgını 'ı korkuttu. , 'de oynayan eski Fenerli yıldızın tedirgin olduğunu belirterek, "Eljif'le sürekli görüşüyorum. Şu anda biraz korkmuş durumda. Genç bir çocuk. Ailesiyle birlikte İtalya'da. İtalyan gibi hissediyor ve tüm ülkenin kayıpları için de üzgün" diye konuştu.

'daki koronavirüs salgını 'ı korkuttu. , 'de oynayan eski Fenerli yıldızın tedirgin olduğunu belirterek, "Eljif'le sürekli görüşüyorum. Şu anda biraz korkmuş durumda. Genç bir çocuk. Ailesiyle birlikte İtalya'da. İtalyan gibi hissediyor ve tüm ülkenin kayıpları için de üzgün" diye konuştu.
  1. 13.3.2020
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