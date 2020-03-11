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11 Mart 2020, Çarşamba
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'de büyük temizlik! 8 yolcu birden

Fenerbahçe'de büyük temizlik! 8 yolcu birden

'de kaptan futbolu bırakacak... Sözleşmesi sona erecek , Isla ve Falatte ile yollar ayrılacak. Tolgay, Alper, Mevlüt ve Zajc topun ağzında. Kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey’e de yeni takım bulunacak.

Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan 'de birkez daha operasyon kapıda... Sarı-Lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.

TOLGA&HASAN ALİ İLE DEVAM

Fener'de kaptan sezon sonu futbolu bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan , Isla ve Falette ile yollar ayrılacak. Hasan Ali ve Tolga'ya ise yeni teklif yapılacak.

ZAJC'TAN GELİR BEKLENİYOR

Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.

KİRALIKLARA YOL VERİLECEK

Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen gösterdiği performanla beklentilerin çok uzağında kaldı.

MURAT DA KİRALANACAK

Sezon başı adeta 'un elinden alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde... Genç futbolcu bir kulübüne kiralanacak.

  1. 11.03.2020
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