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13 Mart 2020, Cuma
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maçı ertelendi

Panathinaikos maçı ertelendi

'nin 29. haftasında Fenerbahçe 'nun bu akşam ile oynayacağı maç 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle ertelendi. ve 'nda oynanacak karşılaşma Euroleague yönetimi tarafından daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak.

'nin 29. haftasında Fenerbahçe 'nun bu akşam ile oynayacağı maç 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle ertelendi. ve 'nda oynanacak karşılaşma Euroleague yönetimi tarafından daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak.
  1. 13.3.2020
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