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15 Mart 2020, Pazar
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İşler iyiyken herkes Roni!

İşler iyiyken herkes Roni!

 , takım arkadaşlarını eleştirdi.

, takım arkadaşlarını eleştirdi: "İşler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor. Bir teknik direktör takımdan gittiğinde tek suçlu hoca değildir, oyunculardır, demiştim. Bunu da bugün kanıtladık."

  1. 15.3.2020
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