Beşiktaş'a Vlahovic şoku! İspanyol devi transferde devreye girdi

Beşiktaş'ın 1 numaralı golcü adayı Dusan Vlahovic için Atletico Madrid'in devreye girdiği ileri sürüldü. Sırp forveti uzun süredir takip eden İspanyol devi, bu hamleyi resmiyete dökmek için öncelikle kadrosundaki oyuncu satışlarını tamamlamayı bekliyor. Alexander Sörloth için 40 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Atletico, Norveçli golcünün satışı gerçekleştiği takdirde bütçesini 26 yaşındaki forvete ayırmayı planlıyor.

NAPOLİ MASADAN KALKTI

İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre, bir süre önce Dusan Vlahovic'i yakın takibe alan Napoli, bu transferde masadan kalktı. Mavi beyazlı kulübün Vlahovic operasyonunu finansal ve şartlar bakımından 'imkansız' olarak değerlendirdiği belirtildi. Böylelikle Beşiktaş'ın bu transferde en ciddi rakibi Atletico Madrid oldu.