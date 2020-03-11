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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Baba oğul beraber geliyor! Hoca sorununa çözüm bulundu

'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan

Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan

Sarı-lacivertlilerin kalan haftalarda takımı emanet edeceği , yeni sezonda sportif direktörlüğe geçecek. Takımı ise oğlu Razvan çalıştıracak. Uzun vadeli çalışılması planlanan baba-oğul, 'de futbolun yeni patronu olacak.

'ın görevden ayrılmasından sonra arayışlarına başlayan 'de birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Yerli ve yabancı sayısız teknik direktör ismi gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin ile görüştüğü ortaya çıktı. Lucescu ile gerçekleştirilen temasın ardından ise bu kez tecrübeli hocanın oğlu Razvan Lucescu'nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

BABA-OĞUL GELİYOR
Kalan haftalarda Fenerbahçe'yi çalıştaracağı belirtilen Mircea Lucescu'nun öncesi ise görevini oğlunun üstleneceği ileri sürüldü. Baba Lucescu'nun sportif direktörlüğe geçeceği, oğul Lucescu'nun da takımı çalıştıracağı kaydedildi. Babaoğul ile birlikte uzun vadeli bir yapının içinde çalışmaya sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulandı.

RAZVAN LUCESCU'NUN BAŞARILARI

ile iki kez Romanya Kupası kazandı
Rumen ekibiyle 2005- 06'da Kupası'nda çeyrek final oynadı
El Jaish ile Katar Kupası'nı kaldırdı
Xanthi ile Kupası'nda finale kaldı
PAOK'la Yunanistan Lig şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.
Al-Hilal'de Asya Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı.

MİRCEA LUCESCU'NU BAŞARILARI

Hunedoara, Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'le Romanya'da, G.Ssaray ile Beşiktaş'la Türkiye'de birer kez şampiyonluk yaşadı
Uzun yıllar görev yaptığı S. Donetsk'le Ukrayna'da 8 lig şampiyonluğu elde etti.
Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar'la da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı takımlar: Hunedoara, Romanya, Dinamo Bükreş, Pisa, Reggiana, Rapid Bükreş, G.Saray, , Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye.

Razvan'ın çalıştırdığı takımlar: - Rapid Bükreş - Brasov - Romanya - El-Jaish - Petrolul - Skoda Xanthi - PAOK - Al-Hilal.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR
Taraftarın baskısı sonucu Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Ersun Yanal'ın istifasından sonra birçok hoca ismi gündeme geliyor. Mircea-Razvan Lucescu ikilisi öne çıkarken, sosyal medyada da birçok hoca konuşuluyor. Yabancılar arasında Zico, Daum; yerlilerde de Erol Bulut'un adı çok geçiyor.

  1. 11.3.2020
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