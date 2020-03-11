Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Sarı-lacivertlilerin kalan haftalarda takımı emanet edeceği Mircea Lucescu, yeni sezonda sportif direktörlüğe geçecek. Takımı ise oğlu Razvan çalıştıracak. Uzun vadeli çalışılması planlanan baba-oğul, Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu olacak.
Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Yerli ve yabancı sayısız teknik direktör ismi gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin Mircea Lucescu ile görüştüğü ortaya çıktı. Lucescu ile gerçekleştirilen temasın ardından ise bu kez tecrübeli hocanın oğlu Razvan Lucescu'nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.
BABA-OĞUL GELİYOR
Kalan haftalarda Fenerbahçe'yi çalıştaracağı belirtilen Mircea Lucescu'nun yeni sezon öncesi ise görevini oğlunun üstleneceği ileri sürüldü. Baba Lucescu'nun sportif direktörlüğe geçeceği, oğul Lucescu'nun da takımı çalıştıracağı kaydedildi. Babaoğul ile birlikte uzun vadeli bir yapının içinde çalışmaya sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulandı.
RAZVAN LUCESCU'NUN BAŞARILARI
Rapid Bükreş ile iki kez Romanya Kupası kazandı
Rumen ekibiyle 2005- 06'da UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı
El Jaish ile Katar Kupası'nı kaldırdı
Xanthi ile Yunanistan Kupası'nda finale kaldı
PAOK'la Yunanistan Lig şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.
Al-Hilal'de Asya Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı.
MİRCEA LUCESCU'NU BAŞARILARI
Hunedoara, Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'le Romanya'da, G.Ssaray ile Beşiktaş'la Türkiye'de birer kez şampiyonluk yaşadı
Uzun yıllar görev yaptığı S. Donetsk'le Ukrayna'da 8 lig şampiyonluğu elde etti.
Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar'la da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı takımlar: Hunedoara, Romanya, Dinamo Bükreş, Pisa, Reggiana, Rapid Bükreş, G.Saray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye.
Razvan'ın çalıştırdığı takımlar: - Rapid Bükreş - Brasov - Romanya - El-Jaish - Petrolul - Skoda Xanthi - PAOK - Al-Hilal.
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR
Taraftarın baskısı sonucu Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Ersun Yanal'ın istifasından sonra birçok hoca ismi gündeme geliyor. Mircea-Razvan Lucescu ikilisi öne çıkarken, sosyal medyada da birçok hoca konuşuluyor. Yabancılar arasında Zico, Daum; yerlilerde de Erol Bulut'un adı çok geçiyor.
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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