Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan

Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Yerli ve yabancı sayısız teknik direktör ismi gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin Mircea Lucescu ile görüştüğü ortaya çıktı. Lucescu ile gerçekleştirilen temasın ardından ise bu kez tecrübeli hocanın oğlu Razvan Lucescu'nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.



BABA-OĞUL GELİYOR

Kalan haftalarda Fenerbahçe'yi çalıştaracağı belirtilen Mircea Lucescu'nun yeni sezon öncesi ise görevini oğlunun üstleneceği ileri sürüldü. Baba Lucescu'nun sportif direktörlüğe geçeceği, oğul Lucescu'nun da takımı çalıştıracağı kaydedildi. Babaoğul ile birlikte uzun vadeli bir yapının içinde çalışmaya sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulandı.



RAZVAN LUCESCU'NUN BAŞARILARI



Rapid Bükreş ile iki kez Romanya Kupası kazandı

Rumen ekibiyle 2005- 06'da UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı

El Jaish ile Katar Kupası'nı kaldırdı

Xanthi ile Yunanistan Kupası'nda finale kaldı

PAOK'la Yunanistan Lig şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Al-Hilal'de Asya Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı.



MİRCEA LUCESCU'NU BAŞARILARI



Hunedoara, Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'le Romanya'da, G.Ssaray ile Beşiktaş'la Türkiye'de birer kez şampiyonluk yaşadı

Uzun yıllar görev yaptığı S. Donetsk'le Ukrayna'da 8 lig şampiyonluğu elde etti.

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar'la da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı takımlar: Hunedoara, Romanya, Dinamo Bükreş, Pisa, Reggiana, Rapid Bükreş, G.Saray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye.



Razvan'ın çalıştırdığı takımlar: - Rapid Bükreş - Brasov - Romanya - El-Jaish - Petrolul - Skoda Xanthi - PAOK - Al-Hilal.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR

Taraftarın baskısı sonucu Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Ersun Yanal'ın istifasından sonra birçok hoca ismi gündeme geliyor. Mircea-Razvan Lucescu ikilisi öne çıkarken, sosyal medyada da birçok hoca konuşuluyor. Yabancılar arasında Zico, Daum; yerlilerde de Erol Bulut'un adı çok geçiyor.