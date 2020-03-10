Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ertelendi! Koronavirüs... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Eczacıbaşı, ve 'ın maçları ertelendi! Koronavirüs...

Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ertelendi! Koronavirüs...

Opet-Igor ile -Savino ve Erkekler yarı finalinde -Leo karşılaşmaları ertelendi.

Avrupa Konfederasyonu (CEV), İtalyan takımlarının yer aldığı bütün Avrupa kupası maçlarını erteledi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları kadınlarda Opet ile ve erkeklerde 'nın karşılaşmaları da bulunuyor.

mücadele edecek Türk takımlarından Fenerbahçe Opet, Igor ile, Eczacıbaşı VitrA da Savino ile tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde karşılaşacaktı.

Galatasaray HDI Sigorta ise Erkekler yarı finalinde eşleştiği Leo ile 18-19 Mart'ta 'da, 25-26 Mart'ta 'da mücadele edecekti.

  1. 10.03.2020
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