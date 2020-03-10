Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
Fenerbahçe'de uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından "Döndüm" diyerek bir paylaşım yaptı. Bu gönderinin altına Fenerbahçeli taraftarlar tepki yağdırırken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise ilginç mesajlar yazdı. İşte o yorumlar...
Rodrigues, ligde oynanan MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırmıştı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından "Döndüm" yazarak bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları...