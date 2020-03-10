Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı

Fenerbahçe'de uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından "Döndüm" diyerek bir paylaşım yaptı. Bu gönderinin altına Fenerbahçeli taraftarlar tepki yağdırırken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise ilginç mesajlar yazdı. İşte o yorumlar...

10 Mart 2020 Salı 09:48 Güncelleme: 10.03.2020 09:48
Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, takıma dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Konyaspor maçı öncesi eksik ve cezalı oyuncularının fazla olması sebebiyle de yıldız ismin bu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı

Rodrigues, ligde oynanan MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırmıştı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından "Döndüm" yazarak bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları...

Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
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