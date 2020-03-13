Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor deplasmanında - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında!

deplasmanında

Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor deplasmanında

'in 26. haftasında deplasmanına çıkacak 'de hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.

, 'in 26. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı ile cezalıları , ve kaleci Altay Bayındır, Konya'da kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan , ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.

  1. 13.03.2020
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