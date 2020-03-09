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09 Mart 2020, Pazartesi
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Pota derbisi F.Bahçe’nin

Pota derbisi F.Bahçe’nin

'nde Beko, deplasmanda 'yı 74-73 yendi. İlk yarıyı 46-29 önde geçen sarı-lacivertliler, son 22 saniyede yediği basketle rakibinin gerisine düştü

'nde Beko, deplasmanda 'yı 74-73 yendi. İlk yarıyı 46-29 önde geçen sarı-lacivertliler, son 22 saniyede yediği basketle rakibinin gerisine düştü. Ancak Ali Muhammed bitime 2 saniye kala attığı basketle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kanarya'da De Colo 20 sayı ile en skorer isim oldu.
  1. 9.3.2020
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