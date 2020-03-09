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09 Mart 2020, Pazartesi
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Kürekte çifte zafer

Kürekte çifte zafer

da gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyonda , Büyük Erkekler ve şampiyon oldu.

Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası Sapanca'da gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyonda , Büyük Erkekler ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, 860 puan ile 'ın (652) önünde ilk sırayı alırken, büyük kadınlarda da 470 puanla yine ezeli rakibini geçerek birinciliği elde etti.
  1. 9.3.2020
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