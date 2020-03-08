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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den genç yıldız adayına mesaj! ''Temmuza hazırlan''

'den 'a mesaj: Temmuza hazırlan

Fenerbahçe'den Okan Turp'a mesaj: Temmuza hazırlan

Bu sezon savunmanın ortasında yaşanan sıkıntı sebebiyle kalesinde basit goller gören zirve yarışının uzağında kaldı. Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli kurmaylar, ara döneminde Bandırmaspor'a kiralanan 'a mesaj gönderdi.

ekiplerinden 'de bu sezon savunma sıkıntıları oldukça fazla göze çarptı. Yaz sezonunda stoper bölgesine 'yi ve ocak ayında Simon Falette'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu iki isimden verim alamadı. Adil Rami ara transfer döneminde takımdan ayrıldı, Falette ise 'la oynanan kupa maçında sakatlık geçirdi. Stoper bölgesinde asıl mevki orta saha olan Jailson'u kullanmak zorunda kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcunun bireysel hataları basit puan kayıplarına sebebiyet verdi. Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Bandırmaspor'a kiralanan genç yıldız adayı 'a mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda 'nın Stuttgart U19 Takımı'ndan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki defans oyuncusu Okan Turp, kiralık olarak forma giydiği 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da çalışmalarına devam ediyor. Kulüp tarafından sürekli takip edilen Turp'a verilen mesajda, "İyi gidiyorsun, güçlenmeye devam et ve temmuz başı kampına kendini hazırla. Senden beklentimiz büyük" ifadeleri yer alırken, 19 yaşındaki futbolcu Bandırmaspor'da yaptığı antrenmanlar dışında ekstra idman ve özel olarak salonda çalışıyor.

Bu sezon Süper Lig'de savunma hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon adına Okan Turp'un direkt olarak kadroda yer alması bekleniyor.

Devre arasında Bandırmaspor'da transfer olan Okan, takımında şu ana kadar forma şansı bulamadı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 13:13
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