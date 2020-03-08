Fenerbahçe'den Okan Turp'a mesaj: Temmuza hazırlan

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bu sezon savunma sıkıntıları oldukça fazla göze çarptı. Yaz transfer sezonunda stoper bölgesine Adil Rami'yi ve ocak ayında Simon Falette'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu iki isimden verim alamadı. Adil Rami ara transfer döneminde takımdan ayrıldı, Falette ise Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlık geçirdi. Stoper bölgesinde asıl mevki orta saha olan Jailson'u kullanmak zorunda kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcunun bireysel hataları basit puan kayıplarına sebebiyet verdi. Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Bandırmaspor'a kiralanan genç yıldız adayı Okan Turp'a mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Almanya'nın Stuttgart U19 Takımı'ndan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki defans oyuncusu Okan Turp, kiralık olarak forma giydiği TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da çalışmalarına devam ediyor. Kulüp tarafından sürekli takip edilen Turp'a verilen mesajda, "İyi gidiyorsun, güçlenmeye devam et ve temmuz başı kampına kendini hazırla. Senden beklentimiz büyük" ifadeleri yer alırken, 19 yaşındaki futbolcu Bandırmaspor'da yaptığı antrenmanlar dışında ekstra idman ve özel olarak salonda çalışıyor.

Bu sezon Süper Lig'de savunma hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon adına Okan Turp'un direkt olarak kadroda yer alması bekleniyor.

Devre arasında Bandırmaspor'da transfer olan Okan, takımında şu ana kadar forma şansı bulamadı.