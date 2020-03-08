Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...

Süper Lig'in 25. hatfasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşma esnasında sürpriz bir detay ortaya çıktı. Buna göre teknik ekipte yer alan Volkan Demirel'in geçici teknik direktör Zeki Murat Göle ve Emre Belözoğlu ile nasıl iletişime geçtiği ortaya çıktı! İşte detaylar...
8 Mart 2020 Pazar 12:24 Güncelleme: 08.03.2020 12:24
Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...

DENİZ TÜRÜÇ ŞANSSIZLIĞI
Sarı-lacivertli takımda Deniz Türüç maç kadrosunda yer alamadı. Tecrübeli oyuncunun bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için kadroya alınmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...

BÜLENT UYGUN BU KEZ FARKLI
Sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başında iken Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Bülent Uygun; bu sefer Denizlispor'la rakip oldu.Fenerbahçe'nin aynı zamanda eski futbolcusu ve gol kralı olan Uygun; sezonun ilk yarısında Kayserispor'la 1-0 galip gelmişti.Şimdi Denizlispor'la Kadıköy'e gelen Bülent Uygun; stada girer girmez ilk olarak Zeki Murat Göle ile konuştu ve başarı diledi.

Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...

MÜZİK YAYINI YOK
Kadıköy'de İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için saygıda bulunuldu. Statta maç öncesinde müzik yayını yapılmadı.Ayrıca tribünde de Türk bayrakları açıldı.

Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...

YERİNDE DURAMADI
Maçın ilk düdüğünden itibaren antrenör Zeki Murat Göle bir an olsun yerine oturmadı. Hep ayakta olan ve sürekli takımına talimatlar veren Göle, çok heyecanlıydı.

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