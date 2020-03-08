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Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...
Süper Lig'in 25. hatfasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşma esnasında sürpriz bir detay ortaya çıktı. Buna göre teknik ekipte yer alan Volkan Demirel'in geçici teknik direktör Zeki Murat Göle ve Emre Belözoğlu ile nasıl iletişime geçtiği ortaya çıktı! İşte detaylar...
8 Mart 2020 Pazar 12:24 Güncelleme: 08.03.2020 12:24
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BÜLENT UYGUN BU KEZ FARKLI
Sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başında iken Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Bülent Uygun; bu sefer Denizlispor'la rakip oldu.Fenerbahçe'nin aynı zamanda eski futbolcusu ve gol kralı olan Uygun; sezonun ilk yarısında Kayserispor'la 1-0 galip gelmişti.Şimdi Denizlispor'la Kadıköy'e gelen Bülent Uygun; stada girer girmez ilk olarak Zeki Murat Göle ile konuştu ve başarı diledi.
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