Recep Niyaz'dan şok sözler! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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'dan şok sözler! ...

Recep Niyaz'dan şok sözler! Fenerbahçe...

'in 25. haftasında , Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın ardından bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

sahasında Denizlispor'la 2-2 berabere kalarak 'de son 6 maçta galibiyetle tanışamadı. Deplasman ekibinde bir dönem Fenerbahçe forması terleten maç sonu konuştu.

"Altyapısından yetiştiğin Fenerbahçe ile berabere kaldınız, neler söyleyeceksin?" sorusuna yanıt veren Recep Niyaz, "Öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum, çocukluğum Denizlispor altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir. Bende hakları vardır ama yüzdesi budur. Bunu söylemek istedim" açıklamasını yaptı.

Daha sonra karşılaşmayla ilgili konuşan Recep Niyaz "Maçtan önce 1 puan verseler isterdik ama böyle bir maçta Fenerbahçe gibi bir takımı zor duruma sokup son saniyede yenilen golle 1 puan almak üzücü. Son saniyede hatalar zinciri oldu. Son 30 saniyede golü yedik. Hepimiz aslanlar gibi mücadele ettik. Şimdi önümüzde maçı var çok önemli. Her puanı almak istiyoruz. Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır. Ama bizim amacımız ligde kalmak herkesin ayağına sağlık" dedi.

  1. 08.03.2020
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