Futbolu bırakan isimden flaş sözler! ''Bu Fenerbahçe'de oynarım''
Fenerbahçe sahasında Denizlispor'la 2-2 berabere kalmış ve oynanan futbol taraftarı memnun etmemişti. Uzun süre Türkiye'de forma giyen ve paylaşımlarıyla Türkiye'ye olan sevgisini her zaman dile getiren Andre Moritz, Fenerbahçe Denizlispor karşılaşmasıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor formaları giyen Andre Mortiz'den flaş bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Brezilyalı isim, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği maçta sosyal medya hesabından maçı izlediği bir paylaştığı fotoğrafa, ''Bu Fenerbahçe'de bir bacağımı bağla, hala oynarım'' yazdı.
Moritz paylaşımında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği maçı izlediğini göstererek sarı lacivertli takımda bir bacağının bağlanması halinde bile hala oynayabileceğini yazdı.
Bilindiği gibi 33 yaşındaki Andre Moritz geçen yıl aktif futbol yaşantısını sonlandırmıştı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 11:46
- Futbolu bırakan isimden flaş sözler! ''Bu Fenerbahçe'de oynarım''
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Futbolu bırakan isimden flaş sözler! ''Bu Fenerbahçe'de oynarım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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