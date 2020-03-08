Andre Moritz'den flaş sözler! ''Bu Fenerbahçe'de oynarım'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Futbolu bırakan isimden flaş sözler! ''Bu 'de oynarım''

Futbolu bırakan isimden flaş sözler! ''Bu Fenerbahçe'de oynarım''

sahasında Denizlispor'la 2-2 berabere kalmış ve oynanan taraftarı memnun etmemişti. Uzun süre 'de forma giyen ve paylaşımlarıyla Türkiye'ye olan sevgisini her zaman dile getiren , Fenerbahçe Denizlispor karşılaşmasıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

'de bir dönem , , İdman Yurdu ve Denizlispor formaları giyen Andre Mortiz'den flaş bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Brezilyalı isim, 'nin Denizlispor'u konuk ettiği maçta sosyal medya hesabından maçı izlediği bir paylaştığı fotoğrafa, ''Bu Fenerbahçe'de bir bacağımı bağla, hala oynarım'' yazdı.

Moritz paylaşımında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği maçı izlediğini göstererek sarı lacivertli takımda bir bacağının bağlanması halinde bile hala oynayabileceğini yazdı.

Bilindiği gibi 33 yaşındaki geçen yıl aktif yaşantısını sonlandırmıştı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 11:46
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