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09 Mart 2020, Pazartesi
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Bu ’de hala oynarım

Bu Fenerbahçe’de hala oynarım

'de bir dönem , , Mersin Moritz'den 'alaycı' bir paylaşım geldi.

'de bir dönem , , Mersin Moritz'den 'alaycı' bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından 'nin 'yi konuk ettiği maçı izlediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu F.Bahçe'de bir bacağımı bağla, hala oynarım" yazdı.
  1. 9.3.2020
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