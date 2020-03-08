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08 Mart 2020, Pazar
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Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değirlendirdi

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürdü. Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, konuk ekip Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve Kanarya'nın ligde üç puan hasreti 6 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 40 puana, konuk ekip Yukatel Denizlispor ise 28 puana yükseldi. Spor yazarları da Fenerbahçe-Denizlispor ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...
8 Mart 2020 Pazar 06:41
Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değirlendirdi

GÜRKAN KUBİLAY - EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARMAK

Taraftarın istediği olmuş, Ekici ve Ferdi ilk 11 deydi, Ferdi kötüydü.Ama Ekici, dikine giden, ara pası veren, şut atan,serbest vuruş kullanan, sonunda da asist yapan oluyordu. Takımın, dikine giden, adam eksilten, kanat özelliği olan oyuncuları olmayınca, sıradan bir görüntü veriyor, 20 dakika rakip kaleye gidemiyordu. F.Bahçe'de olmayan hızdaki adamı Barrow ile gelen Denizli'yi Altay durduruyordu. İlk kaleyi tutan şutun sahibi Ekici kornerinde Ozan'ın golü,13 hafta sonra ilk korner golü idi. Kötü oynanan oyunda ışıktı.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değirlendirdi

Gol sonrası biraz rahatladılar ama, Vedat'a hızlı atak pası dıışında olumlu hareketi olmayan Tolgay'ın çıkışları dertti. İlk kaptırışında Assiati vurdu, maçın en iyisi Serdar çizgiden çıkardı ama, 2. kaptırışında, hem penaltı yaptırdı, hem de oyundan atıldı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değirlendirdi

Sakatlanan Kruse'nin yerine giren Zajc, hızı biraz arttırdı, seyirci dikine oynamayı özlediği için,Zajc'ın dağlara, taşlara giden şutunu bile alkışlıyordu. Aspordaki kupa maçlarının yorumculuğunu yaparken "fizik olarak 90 dakikayı kaldıracak ya da ilk 11 başlayacak durumda değil "diye eleştirdiğim ve bu yüzden de tepki aldığım Ferdi'yi çıkarıp, Tolga ile ikinci yarıya çıktı ve daha iyi oynamaya, Daha hızlı ve öne doğru oynamaya başladılar, gol de buldular ancak faul nedeniyle sayılmadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değirlendirdi

Zajc, pas ve hız kalitesini arttıran ve İkinci yarıda rakip kaleye 25 dakika içinde en etkili şut atan adamdı. Zorbay Küçük, ince dokunuşlar yaomaya kalkmasa iyi bir hakem olabilir ama tilkileri çabuk dolaşmaya başlamış gibi geldi bana. Takım formsuz, hedefler kaybolmuş, bir de üzerine hakemlerce aleyhine en çok yanlış karar verilen takım olunca, ilerleme şansı verilmiyor ama son dakika Serdar'ın korner golüyle yine de ekmeğini taştan çıkarmaya çalışıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değirlendirdi

REHA KAPSAL - KAÇTI

Ersun Yanal istifa ettikten sonra oyuncuların reaksiyonu merak ediliyordu. Takımı resmi olarak olmasa da Emre Belözoğlu kontrol etti. Ferdi'nin ilk defa Süper Lig maçında ilk 11 başladığını gördük. Fenerbahçe maça iyi başladı golü de buldu. Ama bunu sürdürebilecek enerjisi yoktu. Yanal'ın çok kullanmadığı Tolgay'ın, Jailson varken başlaması ve Ferdi-Tolga değişikliği yanlıştı. Bunlar organizasyonsuzluğu anlatan en temel nedenlerdi.

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