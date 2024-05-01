SON DAKİKA FED FAİZ KARARI NİSAN 2024 | Fed Nisan ayı faiz kararı ne oldu?

Yılın üçüncü faiz kararı için piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'na çevrildi. ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan Fed faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla takip ediliyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, Fed Nisan 2024 faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

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FED NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yüzde 2 hedefine güçlü şekilde bağlıyız. Haziran'dan itibaren bilanço küçültmenin yavaşlamasını planlıyoruz. Hazine kağıdı varlıklarının azaltımını aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indireceğiz. Mortgage destekli menkul kıymetlerin azaltımı 35 milyar dolar olarak devam edecek."